بوتين وماكرون يدعوان إلى تضافر الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني



دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لما أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) بعد محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون.



وقال الكرملين، في بيان بشأن المحادثة نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "ناقش الطرفان بالتفصيل الموقف المحيط بخطة العامل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني ، ودعا فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة ومراقبتها بشكل كامل"، مشيرا الى أن الرئيسين "تبادلا أيضا معلومات عن خطوات روسيا وفرنسا على هذا المسار".

