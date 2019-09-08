ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين وماكرون يدعوان إلى تضافر الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:42 م
صدى البلد
أ ش أ

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لما أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) بعد محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون.

وقال الكرملين، في بيان بشأن المحادثة نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "ناقش الطرفان بالتفصيل الموقف المحيط بخطة العامل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني ، ودعا فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة ومراقبتها بشكل كامل"، مشيرا الى أن الرئيسين "تبادلا أيضا معلومات عن خطوات روسيا وفرنسا على هذا المسار".

ترشيحاتنا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فيصل بن فهد

اخبار الاهلى اليوم الاحد 8 - 9 - 2019.. صدمة جديدة للأحمر.. وتحديد موعد مباراة السوبر

احذر| تناول الفراخ يؤدي إلى الإصابة بسرطان مميت ونادر

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

دبحتها ورميتها في الترعة .. اعترافات مثيرة لـ قاتل طفلته الصغيرة بالقليوبية

حياتنا فى خطر.. شكوى من انتشار الكلاب المسعورة بشارع العيسوى فى الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة البطل .. 100 صورة من تتويج الزمالك بـ كأس مصر

مميزة ببلوزة بيضاء.. كارمن سليمان بإطلالة كاجول في حفلتها

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد