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طريقة عمل باذنجان مخلل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:50 م
طريقة عمل باذنجان
طريقة عمل باذنجان مخلل
هاجر هانئ
باذنجان مخلل من المقبلات والمخللات التى يعشقها الكثير من الأشخاص، ننشر طريقة عمل باذنجان مخلل من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير باذنجان مخلل
باذنجان
عروس أسود
فلفل حار
ثوم
خل
عصير ليمون
شطة ناعمة
كمون ناعم
ماء
ملح

طريقة تحضير باذنجان مخلل

* يفتح الباذنجان بالسكينة ويقلى في الزيت على النار
* يضرب في الكبة الثوم والفلفل الحار والخل وعصير الليمون والملح والشطة والكمون
* يضاف الخليط على الباذنجان ويقدم


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