لعشاق القهوة..طريقة عمل القهوة المثلجة بالكراميل مع الشيف توتا..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، طريقة عمل قهوة مثلجة بالكراميل.



وتضمنت مقادير عمل قهوة مثلجة بالكراميل، ما يلي:



نصف كوب قهوة

كوب ثلج

2 كوب لبن

كوب ثلج مكعبات

نصف كوب كراميل



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل قهوة مثلجة بالكراميل.، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..

