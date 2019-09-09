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فن

رفضت أعمالا كثيرة وندمت عليها.. شيرين سيف النصر : مين مابيحبش فاطمة العمل الأقرب إلى قلبي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت الفنانة شيرين سيف النصر أنها تعتبر مسلسل " مين ما بيحبش فاطمة " من أقرب الأعمال إلى قلبها موضحة أنه حقق لها نقلة فنية كبيرة

وأضافت :" هناك أعمال أخرى مهمة عرضت عليّ خلال عملي بالتمثيل لكني اعتذرت عنها ولا أنكر أنني ندمت بعد ذلك" .

وكانت الفنانة شيرين سيف النصر أكدت أنه لا صحة لاعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، بعدما ابتعدت عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني .

وأضافت في تصريحات لصدى البلد أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما أثر علي حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.

وتابعت قائلة: أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقرائتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قرارى النهائي فيها .

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