رفضت أعمالا كثيرة وندمت عليها.. شيرين سيف النصر : مين مابيحبش فاطمة العمل الأقرب إلى قلبي

أكدت الفنانة شيرين سيف النصر أنها تعتبر مسلسل " مين ما بيحبش فاطمة " من أقرب الأعمال إلى قلبها موضحة أنه حقق لها نقلة فنية كبيرة



وأضافت :" هناك أعمال أخرى مهمة عرضت عليّ خلال عملي بالتمثيل لكني اعتذرت عنها ولا أنكر أنني ندمت بعد ذلك" .



وكانت الفنانة شيرين سيف النصر أكدت أنه لا صحة لاعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، بعدما ابتعدت عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني .



وأضافت في تصريحات لصدى البلد أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما أثر علي حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.



وتابعت قائلة: أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقرائتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قرارى النهائي فيها .

