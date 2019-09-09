دنيا سمير غانم لـ زوجها: ربنا يخليك ليا.. والجمهور: إزاي شبه بعض كده

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام زوجها الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده.



ونشرت صورة لهم معلقا عليها "عيد سعيد و ربنا يحميك و يخليك ليا يا حبيبي".



وتفاعل الجمهور مع الصورة وجاءت أبرز التعليقات كالتالى..



"انتو ازاي شبه بعض كده"



"ربنا يخليهولك و طول العمر سوا "



" اكتر اتنين بحبهم و بحترمهم ف الوسط "



"قمرااات ربنا يحفظكم يارب "



يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل بدل الحدوتة تلاتة مع الفنان سمير غانم ومحمد سلام وبيومي فؤاد وشيماء سيف ودلال عبد العزيز.

