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فن

دنيا سمير غانم لـ زوجها: ربنا يخليك ليا.. والجمهور: إزاي شبه بعض كده

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:57 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
القسم الميدانى
هنأت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام زوجها الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده.

ونشرت صورة لهم معلقا عليها "عيد سعيد و ربنا يحميك و يخليك ليا يا حبيبي".

وتفاعل الجمهور مع الصورة وجاءت أبرز التعليقات كالتالى..

"انتو ازاي شبه بعض كده"

"ربنا يخليهولك و طول العمر سوا "

" اكتر اتنين بحبهم و بحترمهم ف الوسط "

"قمرااات ربنا يحفظكم يارب "

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل بدل الحدوتة تلاتة مع الفنان سمير غانم ومحمد سلام وبيومي فؤاد وشيماء سيف ودلال عبد العزيز.

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