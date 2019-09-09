شوية سعادة.. شاهد | أحدث ظهور لأحفاد أصالة

شاركت الفنانة أصالة جمهورها بصورة جديدة لها مع أحفادها عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت أصالة وهي تحتضن أحفادها من ابنتها شام الذهبي وعلقت علي الصورة قائلة: "شوية سعادة مع منبع السعادة".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ماشاء الله تبارك الله" و"ربنا يخليكم لبعض ويباركلكم" و"احلي اصالة".
وظهرت أصالة وهي تحتضن أحفادها من ابنتها شام الذهبي وعلقت علي الصورة قائلة: "شوية سعادة مع منبع السعادة".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ماشاء الله تبارك الله" و"ربنا يخليكم لبعض ويباركلكم" و"احلي اصالة".