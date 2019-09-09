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برلمان

الحرية المصري يناقش ملف استعدادات الحزب لخوض انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:02 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
ماجدة بدوى
عقدت الامانة العامة للحزب المصرى اجتماعا مع امناء المحافظات على مستوى الجمهورية لمناقشة وإقرار خطة الحزب خلال الفترة القادمة والاستعداد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ومجلس الشيوخ والاستماع الى الامناء وعرض تقارير الفترة السابقة وتأكيد اهمية العمل على الارض و مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.

إضافة إلى الاستعداد لدفع مرشحين على أغلبية المقاعد فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة من أعضاء وأبناء الحزب ممن لهم شعبية قوية في الشارع و مواجهة ظاهرة المال السياسي بتوعية المواطنين .

وأكد جميع الامناء على دعمهم لجميع المشاريع القومية التي بدأت فيها القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة و الأشخاص ذوى الاعاقة ، مؤكدين دعم الحزب برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية لسياسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا ومساندة جميع المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تنفذها الدولة لصالح الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة الأعباء المعيشية.

وقال النائب احمد مهنى الامين العام لحزب الحرية المصرى انه تم خلال الاجتماع اعتماد قرارات امانات المحافظات وهيئات المكتب واستخراج الكارنيهات مركزيا واعتماد الوحدات القاعدية لجميع المحافظات التي سلمت تشكيلاتها القاعدية وتم الاعتماد لجميع المحافظات ماعدا الفيوم ، السويس ، دمياط ، اسوان لحين مراجعتها وآخر موعد ١٦ سبتمبر واعتماد خطة التدريبات الدورية للمحافظات كل في محافظته وتسليم خطط شهرية تتضمن العمل اليومى للمحافظة بحد اقصى الاحد القادم اضافة الى تجهيز اسماء مرشحين مجلس الشيوخ.

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