نتنياهو: إسرائيل ستفرض سيادتها على الضفة وغور الأردن وشمال البحر الميت

أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه لن يقوم بإخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية في حال استمر في منصبه بعد الانتخابات.



وقال في مؤتمر صحفي بحسب "سكاي نيوز"، إن إسرائيل أمامها فرصة تاريخية لإعلان إحلال سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية، وأنها ستفرض سيادتها على المستوطنات والمناطق الاستراتيجية بالاتفاق مع الولايات المتحدة.



وتابع: "سأفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة".



وتعهد بأن غور الأردن سيكون تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد.

