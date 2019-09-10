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أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل ستفرض سيادتها على الضفة وغور الأردن وشمال البحر الميت

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:42 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
حسام رضوان
أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه لن يقوم بإخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية في حال استمر في منصبه بعد الانتخابات.

وقال في مؤتمر صحفي بحسب "سكاي نيوز"، إن إسرائيل أمامها فرصة تاريخية لإعلان إحلال سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية، وأنها ستفرض سيادتها على المستوطنات والمناطق الاستراتيجية بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

وتابع: "سأفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة".

وتعهد بأن غور الأردن سيكون تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد.

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