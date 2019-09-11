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أخبار العالم

منتقبة تقتل ضابطا بالجيش المغربي عقب قضاء ليلة معه

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:49 ص
منتقبة تقتل ضابط
منتقبة تقتل ضابط بالجيش المغربي
قسم الخارجي
كشفت السلطات المغربية عن هوية مرتكبة حادث قتل ضابط في القوات المسلحة المغربية، بمنطقة الدشيرة الجهادية، عقب سلسلة من التحقيقات.

وقالت السلطات المغربية وفق ما نقلته وسائل الإعلام إن التحقيقات بينت تواجد الضحية مع سيدة منتقبة داخل منزله، حيث أقام معها علاقة، ثم ارتكبت جريمتها.

وأضاف التقرير الطبي للضحية أنه مصاب جروحا توجد برأس الضحية، حيث رجحت درجة وقوة وحدة وميلان الجروح فرضية تعرضه لسقطة عرضية، كانت السبب في مفارقته للحياة.

ورجحت التحقيقات أن تكون المتهمة هي خليلة الضحية، إذ أظهرت أشرطة فيديو خروج منقبة تعمدت إخفاء هويتها، هي من يقف وراء شبهة القتل، وأنها قامت بعد الحادث، بطمس معالم الجريمة المرتكبة، ولجأت إلى ترتيب البيت وإخفاء الأدلة وآثار بقايا الجلسة الحميمية.

وكان أحد سكان العمارة قد عثر على جثة العسكري المغربي مقتولا في منزله، من ثم أبلغ السلطات بالامر.

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