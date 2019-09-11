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رياضة

قنديل يطمئن على الترتيبات الإدارية لبعثة الأهلي فى غينيا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:15 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أجري طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة اتصالات هاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية؛ للاطمئنان على ترتيبات استقبال الفريق .

وحرص قنديل على التواصل بشكل مستمر مع مدير الكرة الذي سبق بعثة الفريق؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، خاصة ما يتعلق بتأمين البعثة وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل الانتقال.

واطمأن قنديل من خلال اتصالاته التي أجراها من القاهرة وإثيوبيا ــ خلال ترانزيت الفريق ــ على كافة الترتيبات وجميع الأمور الإدارية المتعلقة بالفريق واللاعبين .

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري قد وصلا إلى غينيا الاستوائية قبل الفريق بـ٢٤ ساعة لترتيب كافة الإجراءات الإدارية والإقامة وملاعب التدريب.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.

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