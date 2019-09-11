مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع القوات وضبط 3 آخرين .. صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية مما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة أحد المتهمين "كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة".





تمكنت الأجهزة الأمنية من إستهداف أحد العناصر الإجرامية المشاركة فى إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية ومبادلته إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ما أدى إلى مصرعه وبحوزته (بندقية آلية – قطعة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).





أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد مكان اختباء المتهمين فى الواقعة "شقيقان" بمسكنهما بقرية دروة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، كما أسفرت التحريات عن قيام عنصران إجراميان (عاطل مُقيم بقرية دروة- محكوم عليه فى قضايا "حيازة سلاح نارى وذخائر وإستعراض قوة - سلاح نارى) ، وكذا (عاطل مُقيم بذات القرية- محكوم عليه فى قضيتين "حيازة سلاح نارى وذخائر وإستعراض قوة - سلاح نارى) بالإشتراك فى واقعة إطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وإختباء أحدهما بمسكنه والآخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بأمن البحيرة.





عقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة فريق البحث المشكل مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهداف جميع المتهمين فى الوقت نفسه.





وحال استهداف المتهم الأخير بمكان اختبائه بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة وبمجرد مشاهدته للقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها على الفور قامت القوات بمبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه وبحوزته (بندقية آلية و21 فارغ لطلقات آلية).





كما أسفرت باقى المأموريات عن ضبط باقى المتهمين بمساكنهم بقرية دروة وبحوزة المتهم الأول (بندقية آلية وبخزينتها 13 طلقة لذات العيار) بحوزة المتهم الثانى (كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام) و بحوزة المتهم الثالث (بندقية آلية وبخزينتها 9 طلقات لذات العيار).



