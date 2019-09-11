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محافظات

3000 أتوبيس.. لماذا تحول النقل العام مركباتها للغاز الطبيعي والكهرباء

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
ترشيدًا للنفقات والحفاظ علي البيئة، عزمت هيئة النقل العام بالقاهرة، على تحويل أسطولها البالغ أكثر من 3000 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق، شدّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الهيئة بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها العقارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة من إيرادات تتناسب مع المصروفات مع العمل علي تطوير سيارات الهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة استكمال خطة الهيئة من تحديث لأسطولها والبالغ أكثر من 3000 أتوبيس وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

وطالب المحافظ ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على مركبات الهيئة وتحصيل حقوق الهيئة مع إلغاء التعاقدات مع شركات النقل  غير الملتزمة بخطوط السير أو التعريفة المقررة حفاظا علي المال العام .

وتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيساً تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود والحفاظ على البيئة .

وفي نفس السياق أعلنت الهيئة عن خطتها لتطبيق التذكرة الإلكترونية على جميع خطوطها، وذلك فى إطار اتجاه الدولة، لاتخاذ خطوات جدية لتحقيق التحول نحو المجتمع الرقمي اللا نقدى، وتنفيذا لاستراتيجية رؤية مصر 2030، في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكترونى.

وأكد اللواء على رزق رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة بصدد وضع آلية لتطبيق التذكرة الإلكترونية، والكروت مسبوقة الدفع على أسطول الأتوبيسات العاملة بالهيئة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه سيتم تنفيذ منظومة الدفع الإلكترونى شاملة الكروت مسبوقة الدفع والتذكرة المميكنة، وذلك بهدف تحسين الخدمة للمواطنين واستمرارًا لعملية التطور والتقدم القائم بالهيئة، تماشيا مع اتجاه الدولة لتقليل التعامل بالأوراق المالية.

وأكد أن الدفع الإلكتروني مكلف جدا، ولكنه سيوفر 20% من الخسائر التى تتعرض لها الهيئة خلال الآونة الأخيرة مضيفًا: "لدينا اختلاسات كتيره... وأحالنا 2000 حالة مؤخرًا للنيابة العامة".

كما أكد اللواء رزق على رئيس الهيئة أنه يسعى إلى تحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالكهرباء بدلا من الوقود، توفيرا للنفقات، مضيفًا: "نستهدف أن تكون هيئة النقل العام غير معتمدة علي الدولة إطلاقا وإيراداتها تغطي مصروفات وتحقيق أرباح".

وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية التطويرية تعتمد على تعظيم الموارد خاصة من الجراجات غير المستغلة ومساحتها الكبيرة مضيفًا أنه تتم دراسة اقتراحات ببيع أجزاء منها وضم أخرى لتعظيم الموارد.

وأوضح المحافظ القاهرة أن بنود الإعلانات في هذه الهيئة في حاجة إلي إعادة النظر، خاصة أنها ضعيفة جدا.

وعن العمالة الزائدة بالهيئة ، أوضح محافظ القاهرة أن العمالة أعدادها كبيرة وفى حاجة لإعادة النظر بشأنهم خاصة أنهم غير مستغلين، مع وجود عجز ببعض التخصصات المطلوبة بالهيئة مضيفا أن الهيئة بها عمالة كثيرة للغاية تتجاوز الـ29 ألف موظف في الوقت الذي يوجد بها عجز سائقين.

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