100 مليون صحة.. انطلاق المبادرة الرئاسية للسمع نهاية سبتمبر.. وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات مجانا

- الصحة:

-انطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة نهاية سبتمبر

- فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية بـ 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات

-الانتهاء من عدد من الأطباء والممرضين بجميع محافظات الجمهورية

-تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقى العلاج بالمجان



قالت وزيرة الصحة إنه سيتم انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، نهاية سبتمبر الجاري ، كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.



وأضافت وزيرة الصحة ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.



وأشارت الى أنه تم الانتهاء من عدد من الأطباء والممرضين بجميع محافظات الجمهورية، على كيفية إجراء المسح باستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها، وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقى العلاج بالمجان، وتوعية الأهالي بضرورة المتابعة.



وحول مبادرة انهاء قوائم الانتظار، قالت الوزيرة ان هدف مبادرة كان إنهاء تركمات قوائم الانتظار بالعمليات الجراحية ومتابعة المريض بعد العملية وهذه المبادرة تقدم الخدمة مجانا تنفيذا لتوجهيات رئيس الجمهوريا، لافتا ان اكثر تدخلات طبية اشتغلنا عليها جراحات الاورام وجراحات القلب المفتوح .



واشارت الوزيرة ، إلى ان من اكثر المؤسسات التي تعاملنا معها مؤسسة مجدي يعقوب وعدد من المستشفيات الخاصة والمجتمع المدني والقوات المسلحة وتم تدريب كل مقدمي الخدمة للعمل في هذه المبادرة لافتة إلى ان قبل البدء في تشغيل مبادرة قوائم الانتظار لا يوجد تنسيق بين المستشفى والمريض ولا يوجد خطة زمنية لانتهاء من العمليات وكذلك عدم التحكم في الماليات .



وقالت الوزيرة، ان بعد بدء المبادرة تم تفعيل غرفة عمليات لمتابعة تسجيل المريض وتشخيصه ومتابعة المريض وإنشاء منظومة الإليكترونية موحدة تربط يئن نفقة الدولة والتأمين الصحي .



وأشارت إلى أنه تم حتى اليوم منذ بدء المبادرة في ١٨ يوليو ٢٠١٨ حتى ١٠ سبتمبر الجاري الانتهاء من ٢٣٢٦٣٣ عملية في قوائم الانتظار مقسمة كالتالي ، ١٠٣ ٦٤٣ قسطرة قلب و١٦٩٣٢ جراحات قلب و٩٣٠٧ جراحات مخ واعصاب و١٠٣٥٠ جرحة عظام و٧٥٠٤٠ جراحات رمد و١١٥٦٦ جراحة اورام و١٦٩ زراعة كلي و٢٢٧ زراعة كبد و١٦٣٢ زراعة قوقعة.