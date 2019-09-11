في ذكرى ميلاده.. حكاية صالح سليم مع قرص المنوم وبكاء الخطيب قبل مباراة الزمالك.. نوستالجيا



يحل اليوم 11 سبتمبر ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم، أحد أبرز اللاعبين المصريين على مر التاريخ.



ويرصد صدى البلد أبرز مواقف صالح سليم عبر تاريخه مع النادي الأهلي والمنتخب المصري.



حكى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب موقفًا لن ينساه مع الراحل صالح سليم، وذلك في عام 1971 حين كان الخطيب لاعبًا للأهلي تحت سن 16 عامًا ونظرًا لموهبة الخطيب التي جذبت أنظار الجميع بما فيها صالح سليم مدير الكرة في النادي الأهلى آنذاك، قرر المايسترو تصعيد الخطيب إلى فريق الأهلي تحت سن 21 عامًا ليخوض معهم المباراة النهائية في كأس مصر ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك.



يقول الخطيب " تأثرت جدًا من منظر الجماهير في الاستاد وبكيت، ورآني الكابتن صالح سليم وأنا متأثر لأن المشهد صعب وأنا لازلت لاعبا صغيرا، وهنا تدخل وطلب من الجهاز الطبي إحضار أي مهدئ لي".



يسترجع الخطيب شريط الذكريات ويقول أخذت "قرص" مهدئ ورحت في سبات عميق، أيقظوني قبل المباراة بدقائق لكني لم أكن قادرًا على القيام، فأحضروا قطنا به قطع ثلج "عشان أفتح عيني" ويضيف" لكني لم أفق واضطررت إلى لعب المباراة وأنا مش قادر افتح عيني وخسرنا وقتها 2 – 1".



تفجر الغضب من وجه الكابتن صالح سليم حينما علم بأني تناولت "قرص" منوم وانفعل على الجهاز الطبي وقال لهم إنه لم يقصد ذلك.



صالح سليم في سطور

انضم صالح سليم إلى فريق الناشئين بكرة القدم في النادي الأهلي عام 1944، ولعب أول مباراة رسمية له بقميص الأهلي سنة 1948 وكانت أمام النادي المصري، وفاز الأهلي 2-1 وأحرز سليم هدف الفوز.



بدأت موهبة صالح سليم في التفجر ولفت أنظار الأندية الأوروبية، لينضم إلى نادي جراتس النمساوي وساهم في انتشال الفريق من فخ الهبوط إلى الدرجة الثانية، ثم عاد إلى النادي الأهلي مرة أخرى ليستكمل مشواره حتى اعتزاله موسم 1966 – 1967.



حقق سليم مع الأهلي 22 بطولة، كما ساهم في تتويج المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية سنة 1959 .

