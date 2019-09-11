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رياضة

تأكد غيابه أمام فالنسيا.. موقف ميسي النهائي من مباراة برشلونة فى افتتاحية دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:55 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت رسميًا فترة التوقف الدولي مساء أمس، أو ما يسمى الفيفا داي، والتي شملت مباريات دولية في مختلف قارات العالم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، أو التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020".

ويواجه نادي برشلونة الإسباني مشكلة كبيرة قبل عودة المباريات، بسبب استمرار غياب اسطورته الارجنتينية ليونيل ميسي عن التدريبات الجماعية للفريق.

وحسب ما أكدته شبكة "ESPN" العالمية أن ليونيل ميسي لن يلعب مع برشلونة أمام فالنسيا بشكل مؤكد، المباراة القادمة للنادي الكتالوني يوم السبت في الدوري الإسباني.

وتابعت الشبكة في تقريرها أن هناك شكوكا كبيرة حول مشاركة ليونيل ميسي في مباراة دورتموند الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم، فقد يفكر فالفيردي في عدم المجازفة به.

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