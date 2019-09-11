اخبارالنادي الاهلي اليوم 11 سبتمبر.. الفريق يتدرب بحديقة الفندق.. والخطيب في اجتماعات فيفا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتها اليوم على حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل .دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا فى ذكرى يوم ميلاد الراحل صالح سليم، الذي ترك وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية.نجح الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الغابة بنتيجة 86 - 30 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع عبدالفضيل ابراهيم لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي طلائع الجيش لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.غادر الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اليوم " الأربعاء "، إحدى المستشفيات عقب إجراء عملية جراحية في مفصل الفخذ.يوافق اليوم، 11 سبتمبر، يوم ميلاد الراحل صالح سليم، الذي ترك وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية، حيث حفر اسمه فى قلوب جمهور النادى الاهلي وغير ذلك من ذكرياته الفنيه الكثيرة.شارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم في اجتماعات إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع منظومة الكاف برئاسة أحمد أحمد.وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن محمد محمود لاعب الوسط سيعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 ستمبر الجاري.أكد فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي غلق باب الاختبارات لجميع المراحل السنية بعد الاستقرار على قوائم اللاعبين وإرسالها إلى اتحاد كرة القدم المصري.حرص السفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار مالابو استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.