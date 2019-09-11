اخبارالنادي الاهلي اليوم 11 سبتمبر.. الفريق يتدرب بحديقة الفندق.. والخطيب في اجتماعات فيفا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
الأهلي يتدرب في حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة بطل غينيا
أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتها اليوم على حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل .
هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا يشعل تويتر.. والجماهير: ولد من أجل الأهلي ومات وظلت مبادئه قصصًا تتحاكى
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا فى ذكرى يوم ميلاد الراحل صالح سليم، الذي ترك وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية.
سيدات سلة الأهلي يهزمن الغابة 86 - 30 في منطقة القاهرة
نجح الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الغابة بنتيجة 86 - 30 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
الأهلي ينهي إجراءات ضم عبدالفضيل إبراهيم لفريق السلة
أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع عبدالفضيل ابراهيم لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي طلائع الجيش لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.
رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي يغادر المستشفى عقب إجراء عملية جراحية
غادر الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اليوم " الأربعاء "، إحدى المستشفيات عقب إجراء عملية جراحية في مفصل الفخذ.
في ذكرى ميلاد صالح سليم.. الجماهير يتذكرون مناقبه: من الصعب تعويضه.. فيديو
يوافق اليوم، 11 سبتمبر، يوم ميلاد الراحل صالح سليم، الذي ترك وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية، حيث حفر اسمه فى قلوب جمهور النادى الاهلي وغير ذلك من ذكرياته الفنيه الكثيرة.
شاهد.. الخطيب يشارك في اجتماعات رئيس فيفا مع منظومة الكاف
شارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم في اجتماعات إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع منظومة الكاف برئاسة أحمد أحمد.
شاهد.. صور وصول بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يعلن عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية بعد سوبر الزمالك
أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن محمد محمود لاعب الوسط سيعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 ستمبر الجاري.
قطاع الناشئين بالأهلي يغلق باب الاختبارات نهائيا استعدادًا للموسم الجديد
أكد فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي غلق باب الاختبارات لجميع المراحل السنية بعد الاستقرار على قوائم اللاعبين وإرسالها إلى اتحاد كرة القدم المصري.
سفير مصر في غينيا الاستوائية يرحب ببعثة النادي الأهلي
حرص السفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار مالابو استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يتدرب في حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة بطل غينيا
أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتها اليوم على حديقة الفندق استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل .
هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا يشعل تويتر.. والجماهير: ولد من أجل الأهلي ومات وظلت مبادئه قصصًا تتحاكى
دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج صالح_سليم_في_قلوبنا فى ذكرى يوم ميلاد الراحل صالح سليم، الذي ترك وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية.
سيدات سلة الأهلي يهزمن الغابة 86 - 30 في منطقة القاهرة
نجح الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الغابة بنتيجة 86 - 30 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
الأهلي ينهي إجراءات ضم عبدالفضيل إبراهيم لفريق السلة
أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع عبدالفضيل ابراهيم لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي طلائع الجيش لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.
رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي يغادر المستشفى عقب إجراء عملية جراحية
غادر الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اليوم " الأربعاء "، إحدى المستشفيات عقب إجراء عملية جراحية في مفصل الفخذ.
في ذكرى ميلاد صالح سليم.. الجماهير يتذكرون مناقبه: من الصعب تعويضه.. فيديو
يوافق اليوم، 11 سبتمبر، يوم ميلاد الراحل صالح سليم، الذي ترك وراءه العديد من الإنجازات الفنية والرياضية، حيث حفر اسمه فى قلوب جمهور النادى الاهلي وغير ذلك من ذكرياته الفنيه الكثيرة.
شاهد.. الخطيب يشارك في اجتماعات رئيس فيفا مع منظومة الكاف
شارك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم في اجتماعات إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع منظومة الكاف برئاسة أحمد أحمد.
شاهد.. صور وصول بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يعلن عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية بعد سوبر الزمالك
أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن محمد محمود لاعب الوسط سيعود للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 ستمبر الجاري.
قطاع الناشئين بالأهلي يغلق باب الاختبارات نهائيا استعدادًا للموسم الجديد
أكد فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي غلق باب الاختبارات لجميع المراحل السنية بعد الاستقرار على قوائم اللاعبين وإرسالها إلى اتحاد كرة القدم المصري.
سفير مصر في غينيا الاستوائية يرحب ببعثة النادي الأهلي
حرص السفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار مالابو استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.