مصمم أزياء يكشف صوراً جديدة من فستان زفاف هنا الزاهد .. صور

كشف مصمم الأزياء سامو هجرس عن صور جديدة من فستان الفنانة هنا الزاهد التى تحتفل اليوم بحفل زفافها إلى الفنان أحمد فهمى فى أحدى الفنادق الكبرى المُطلة على النيل، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

أطلت هنا الزاهد بفستان رائع متناسق مع قوامها الرشيق، حيث اتسم التصميم الذى حمل توقيع سامو هجرس، بأنه معتمد على القماش الراقى المطرز بالتطريزات الرقيقة والناعمة، كما تميز الفستان بـ ذيل طويل وأكمام شفافة متوسطة الطول.





وتزيّنت هنا الزاهد بتاج ألماسي جذاب وملفت زاد من إطلالتها، كما اعتمدت هنا الزاهد فى حفل زفافها على تسريحة شعر من أنامل المصفف johny، فيما وضعت لها خبيرة التجميل SARAH NASSER، مكياجًا جذابًا كشف عن جمال ملامحها.



