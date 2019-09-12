ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد حلمي مع هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زواجهما

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:17 م
هنا الزاهد و احمد
هنا الزاهد و احمد حلمى واحمد فهمى
منار نور
نشر مصمم الأزياء سامو هجرس، مصمم فستان هنا الزاهد، صورا للفنان أحمد حلمى برفقة العروسين أحمد فهمى وهنا الزاهد من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حفل زفاف النجمين #هنا_الزاهد و#أحمد_فهمي، إذ نشر العديد من المشاهير لقطات من حفل الزفاف.

وظهرت الفنانة المصرية الشابة متألقة بإطلالتين جميلتين من تصميم #سامو_هجرس، واعتمدت تسريحة شعر مموجة ناعمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صورة لـ هنا الزاهد يوم زفافها.. شاهد

بث مباشر من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى

مصمم أزياء يكشف صوراً جديدة من فستان زفاف هنا الزاهد .. صور

الصور الأولى من حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

احمد فهمى وهنا الزاهد يرقصان على أغنية يا ناس في حفل زفافهما ..فيديو

شاهد.. احمد فهمى وهنا الزاهد يقطعان تورتة حفل زفافهما

ترشيحاتنا

ريم مصطفي بـ إطلالة مثيرة في حفل زفاف هنا الزاهد...شاهد

ترتيب مباريات الزمالك فى الدور الأول للدورى موسم 2019-2020

ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتحب مصر مبدئيا.. وهؤلاء فى الجهاز المعاون

بسبب رقم هاتف فتاة.. مقتل طالب على يد صاحب محل موبايلات بالإسكندرية

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور

مرتضى منصور: سأشتري قميص الأهلي لـ كهربا.. ومستعد للرحيل عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟