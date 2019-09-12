ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يطلق من الأرض أو البحر.. روسيا تستعد لاختبار صاروخ يمكنه ضرب أي مكان بالعالم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:08 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
عرفة البنداري
قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لإطلاق صاروخ نووي يمكنه ضرب أي مكان في العالم، وهو الأمر الذي يثير مخاوف من اشتعال سباق التسلح من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد تم تصميمه ليكون لديه القدرة على الطيران في جميع أنحاء العالم لعدة أيام للعثور على الثغرات في أنظمة دفاع الأعداء.

النظام الروسي الجديد الذي يطلق عليه اسم سكايفل، بالتسمية الأوروبية، يمكن إطلاقه من الأرض أو البحر. وأعطاه الكرملين الاسم الرمزي SSC-X-9 .

وكان روسيا قد وصفت أحد اختبارات هذا النظام في وقت سابق بأنه ناجح إلى حد ما، ولكن سبق وأن فشلت اربع اختبارات له في عامي 2017 و2018، بحسب الصحيفة البريطانية.

يقول جيفري لويس، خبير الأسلحة النووية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونترين إن روسيا تنفق استثمارات هائلة في انتاج أنظمة جديدة لهزيمة الدفاعات الصاروخية الأمريكية، وأضاف، نحن نسير نحن سباق التسلح.

وتابع: "بغض النظر عما يقوله الزعيمان (ترامب وبوتين) ، فإن الجيوش الأمريكية والروسية تنفق مليارات الدولارات على أسلحة نووية جديدة تستهدف بعضها البعض".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعليق روسيا وأمريكا الالتزام بها.. معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في مهب الريح.. الاتحاد الأوروبي يحذر من وقفها.. وخبير علاقات دولية: قد تفجر حروب الهيمنة

وزير الخارجية الروسي يحذر من مرحلة جديدة في سباق التسلح

روسيا: تفوقنا على أمريكا في سباق التسلح رغم حادث تجربة صاروخية

ترشيحاتنا

بـ فستان ابيض قصير.. هنا شيحة بإطلالة جذابة من حفل زفاف احمد فهمى

شاهد.. أيمن بهجت قمر ينشر صورة مع زوجته

سد النهضة.. مصر تدعو سفراء الدول الأوروبية للاطلاع على آخر المستجدات

موعد القمة ومواجهة الأهلي بـ بيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري الجديد

رسميًا.. سموحة يرفض إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي في الدوري

ماذا يفعل شريف إكرامي في الأهلي حاليا؟.. دور مهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

مي سليم تظهر بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور

بـ ملابس الشاطئ ..داليا مصطفى تنشر سيلفي مع زوجها