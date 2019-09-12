يطلق من الأرض أو البحر.. روسيا تستعد لاختبار صاروخ يمكنه ضرب أي مكان بالعالم

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لإطلاق صاروخ نووي يمكنه ضرب أي مكان في العالم، وهو الأمر الذي يثير مخاوف من اشتعال سباق التسلح من جديد.



وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد تم تصميمه ليكون لديه القدرة على الطيران في جميع أنحاء العالم لعدة أيام للعثور على الثغرات في أنظمة دفاع الأعداء.



النظام الروسي الجديد الذي يطلق عليه اسم سكايفل، بالتسمية الأوروبية، يمكن إطلاقه من الأرض أو البحر. وأعطاه الكرملين الاسم الرمزي SSC-X-9 .



وكان روسيا قد وصفت أحد اختبارات هذا النظام في وقت سابق بأنه ناجح إلى حد ما، ولكن سبق وأن فشلت اربع اختبارات له في عامي 2017 و2018، بحسب الصحيفة البريطانية.



يقول جيفري لويس، خبير الأسلحة النووية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونترين إن روسيا تنفق استثمارات هائلة في انتاج أنظمة جديدة لهزيمة الدفاعات الصاروخية الأمريكية، وأضاف، نحن نسير نحن سباق التسلح.



وتابع: "بغض النظر عما يقوله الزعيمان (ترامب وبوتين) ، فإن الجيوش الأمريكية والروسية تنفق مليارات الدولارات على أسلحة نووية جديدة تستهدف بعضها البعض".