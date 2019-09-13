موجز الأخبار .. شقيق الفنان محمد علي يفجر مفاجأة حول سرقته لأموال أخيه الأكبر المتوفى.. شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق .. وشاب يحول فرحا لمحرقة بـ الفيوم بسبب حبيبته

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شقيق الفنان محمد علي يفجر مفاجأة حول سرقته لأموال أخيه الأكبر المتوفى..
فيديو ومستندات
قال أحمد على،
شقيق الفنان محمد على، إنه يمتلك شركة تسويق عقاري، كما أنه يقوم بالإنفاق على
أولاد أخيه المتوفي، متسائلا في نفس الوقت، لماذا لم يعط الفنان محمد علي أبناء
أخيه الـ 25 مليون جنيه الخاصة بهم حتى الآن.
القبض على سائق دهس طفلا وأصاب 2 آخرين برمسيس
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق بعد دهسه طفلا وإصابة ٢ آخرين وتحطيم ٣ سيارات نتيجة سرعته الزائدة فى ميدان رمسيس.
ولع فى المعازيم.. شاب يحول فرحا لمحرقة بـ الفيوم بسبب حبيبته
أصيب 15 شخصا من المعازيم في حفل زفاف بقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم بحروق متعددة، عقب قيام شاب متهور بإلقاء جركن بنزين على المعازيم من أعلى سطح أحد المنازل أثناء الاحتفال بحفل زفاف.
المصري البورسعيدي يكشف كواليس قرب قيادة إيهاب جلال للمنتخب ويتحدث عن البديل
كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عن كواليس قرب تولي إيهاب جلال المدير الفني للفريق من قيادة المنتخب الأول خلفا لـلمكسيكي خافيير أجيري.
مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ستقام يوم 20 سبتمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة بحضور 100 مشجع فقط.
شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق
كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يتم التحضير له هذه الأيام.
هيفاء تعلن انضمام نجم سوري لـ فيلم عقد الخواجة
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار لفريق فيلم "عقد الخواجة"، الذي يجرى التحضير له حاليا ونشرت هيفاء صورة تجمعه بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفاجأة، معتصم النهار ينضم لعائلة فيلمنا الجديد، عقد الخواجة".
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم اليوم بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.
الجيش الوطني الليبي يستهدف الكلية الجوية في مصراتة
قامت مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي باستهداف موقعًا للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة فايز السراج داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.
ترامب: إسرائيل لا تتجسس علينا
نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة ما نشره موقع "بوليتكو" الأمريكي حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض، وقال ترامب ردًا على التقرير: "لا أعتقد إن إسرائيل تتجسس علينا".
شقيق الفنان محمد علي يفجر مفاجأة حول سرقته لأموال أخيه الأكبر المتوفى..
فيديو ومستندات
قال أحمد على،
شقيق الفنان محمد على، إنه يمتلك شركة تسويق عقاري، كما أنه يقوم بالإنفاق على
أولاد أخيه المتوفي، متسائلا في نفس الوقت، لماذا لم يعط الفنان محمد علي أبناء
أخيه الـ 25 مليون جنيه الخاصة بهم حتى الآن.
الإسكان: لن نطرح شققا لمحدودى الدخل خلال 2019نفت مصادر بوزارة الإسكان صحة ما يثار عن طرح إعلان قريب لوحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدن الجديدة.
القبض على سائق دهس طفلا وأصاب 2 آخرين برمسيس
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق بعد دهسه طفلا وإصابة ٢ آخرين وتحطيم ٣ سيارات نتيجة سرعته الزائدة فى ميدان رمسيس.
ولع فى المعازيم.. شاب يحول فرحا لمحرقة بـ الفيوم بسبب حبيبته
أصيب 15 شخصا من المعازيم في حفل زفاف بقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم بحروق متعددة، عقب قيام شاب متهور بإلقاء جركن بنزين على المعازيم من أعلى سطح أحد المنازل أثناء الاحتفال بحفل زفاف.
المصري البورسعيدي يكشف كواليس قرب قيادة إيهاب جلال للمنتخب ويتحدث عن البديل
كشف محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي عن كواليس قرب تولي إيهاب جلال المدير الفني للفريق من قيادة المنتخب الأول خلفا لـلمكسيكي خافيير أجيري.
مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ستقام يوم 20 سبتمبر المقبل على ملعب استاد القاهرة بحضور 100 مشجع فقط.
شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق
كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يتم التحضير له هذه الأيام.
هيفاء تعلن انضمام نجم سوري لـ فيلم عقد الخواجة
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار لفريق فيلم "عقد الخواجة"، الذي يجرى التحضير له حاليا ونشرت هيفاء صورة تجمعه بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفاجأة، معتصم النهار ينضم لعائلة فيلمنا الجديد، عقد الخواجة".
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم اليوم بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.
الجيش الوطني الليبي يستهدف الكلية الجوية في مصراتة
قامت مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي باستهداف موقعًا للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة فايز السراج داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.
ترامب: إسرائيل لا تتجسس علينا
نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة ما نشره موقع "بوليتكو" الأمريكي حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض، وقال ترامب ردًا على التقرير: "لا أعتقد إن إسرائيل تتجسس علينا".