موجز الأخبار .. شقيق الفنان محمد علي يفجر مفاجأة حول سرقته لأموال أخيه الأكبر المتوفى.. شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق .. وشاب يحول فرحا لمحرقة بـ الفيوم بسبب حبيبته

شقيق الفنان محمد علي يفجر مفاجأة حول سرقته لأموال أخيه الأكبر المتوفى.. فيديو ومستندات

قال أحمد على، شقيق الفنان محمد على، إنه يمتلك شركة تسويق عقاري، كما أنه يقوم بالإنفاق على أولاد أخيه المتوفي، متسائلا في نفس الوقت، لماذا لم يعط الفنان محمد علي أبناء أخيه الـ 25 مليون جنيه الخاصة بهم حتى الآن.





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