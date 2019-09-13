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فن

شاهد.. تدافع نحو محمد رمضان لحظة وصوله مهرجان الفضائيات العربية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:08 م
محمد رمضان في لحظة
محمد رمضان في لحظة وصوله مهرجان الفضائيات العربية
سعيد فراج
وصل الفنان محمد رمضان، مساء اليوم إلى مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية، لتكريمه ضمن فعاليات هذه الدورة عن دوره في مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.

وبمجرد وصول محمد رمضان إلى مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية، شهد المكان حالة كبيرة من التدافع والتزاحم حوله، قبل أن يحيطه مراسلو الصحف والقنوات ليعطي لهم تصريحات حول هذا التكريم.

وتتضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والمنتجين والقائمين على العمل فى كل مجال له صلة بالإنتاج التلفزيوني والقنوات الفضائية، وذلك بناء على مشاركة الجمهور بالتصويت من خلال موقع المهرجان الرسمى.

يذكر أن الدورة الأولى لمهرجان الفضائيات العربية قد انطلقت عام ٢٠٠٨ وضمت أكثر من عشرين قناة فضائية عربية.

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