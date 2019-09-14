شيرين سيف النصر: لم أعتزل العمل الفني.. ولم أخضع لعمليات تجميل

أكدت الفنانة شيرين سيف النصر أنها تعتبر مسلسل " مين ما بيحبش فاطمة " من أقرب الأعمال إلى قلبها موضحة أنه حقق لها نقلة فنية كبيرة.



وأضافت في تصريحات خاصة لصدى البلد قائلة :" هناك أعمال أخرى مهمة عرضت عليّ خلال عملي بالتمثيل لكني اعتذرت عنها ولا أنكر أنني ندمت بعد ذلك" .



وكانت الفنانة شيرين سيف النصر أكدت أنه لا صحة لاعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، بعدما ابتعدت عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني .



وأضافت أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما أثر علي حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.



وتابعت قائلة: أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقرائتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قرارى النهائي فيها .



وقالت الفنانة، شيرين سيف النصر، إنها اختفت فترة كبيرة من أجل الاستراحة، مشيرة إلى أنها عزمت على العودة إلى العمل الفني قريبا.



وأضافت أنها كانت تطبخ لفريق العمل خلال تصوير مسلسل "اللص الذي أحبه"، مشيرة إلى أنها كانت أيضا تصنع مقالب في الفنان شريف منير.



وأعربت الفنانة شيرين سيف النصر، عن إعجابها ببرنامج "أنا وابنتي" تقديم الفنان شريف منير وابنته، مشيرة إلى أنها تنوي العودة قريبا إلى الشاشة بالعمل مع الفنان شريف منير.



وكشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن سر عدم تصويرها لمسرحية بودى جارد بالرغم من مشاركتها فى بطولة العرض 9 سنوات كاملة.



وقالت شيرين سيف النصر انها ظلت تنتظر تصوير العمل المسرحى الذى كان يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ، الا انه لم يحدث".



وأضافت شيرين سيف النصر أن الفنانة رغدة هي من صورت المسرحية بجانب الفنان عادل إمام ، بعد ان اعتذرت هي عن الاستمرار قبل تصويرها، لأن بطلها عادل إمام اكد لها حينها أنه لن يقوم بتصويرها إلا بعد خمس سنوات بسبب نجاحها.



وأكدت شيرين سيف النصر: "ولكن بعد اعتذاري حلت بدلًا منى الفنانة رغدة لمدة 6 أشهر فقط ، وتم تصوير المسرحية في هذه الفترة ، وبلا شك شعرت بالضيق".



نفت الفنانة شيرين سيف النصر ما تردد حول خضوعها لعمليات تجميل خلال فترة غيابها عن الساحة الفنية قائلة لـ"صدى البلد": "لا أعارض هذه النوعية من العمليات، لكني لم أخضع لها ولا أحتاج إليها".