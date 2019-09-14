بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. انطلاق مؤتمر متعة التعليم باللغة الإنجليزية بدراسات الإسكندرية

انطلقت صباح اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية، والجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر "متعة التعليم باللغة الإنجليزية" بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية بالتعاون مع ديوان عام محافظة الإسكندرية والجامعة الأمريكية.





وَبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة من الدكتورة بديعة الطملاوي عميدة الكلية، أعربت فيها عن تقدير الكلية واحترامها وترحيبها لِكُلِّ ما من شأنه خدمة العلم، والارتقاء بالناحية العلمية، كما رحبت بالحضور مُشدِّدة على أنَّنا جميعًا وِحدة واحدة متماسكة تحت مَظَلَّةٍ سامية، في رحاب الأزهر الشريف.





وأكَّدت د.بديعة الطماوي، على وسطية الأزهر ومنهجه السمح الّذي يحاربُ جميع الأفكار المتطرقة والهدَّامة، كما قدَّمت الدعوة لجميع المُشاركين، للحضور والمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثالث، الّذي تعقده الكلية في السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل، والّذي ترتكز دعائمه ومحاوره على وثيقة الأخوة الإنسانية تحت عنوان: " دعوة الإسلام لتحقيق الأخوة الإنسانية من أجل السلام المجتمعي ".





وألقى إبراهيم فاضل " الوكيل الثقافي لمنطقة الاسكندرية الازهرية، كلمة نائبًا عن رئيس الإدارة المركزية، الّذي وجه الشكر الأوفى للكلية، لاحتضانها أولى الفاعليات الخاصة بالمؤتمر، على أن تكون ثاني الفاعليات بديوان عام المحافظة، ثُمَّ تُستَكمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



