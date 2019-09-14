اخبار الحوادث.. أيمن خرج لجمع القمامة وعاد جثة هامدة.. وحبس المتهمين بخطف طفل منشأة ناصر

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
روج لها على فيس بوك.. ضبط شاب أعلن عن بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر
في اخبار الحوادث أنه تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بترويج أدوية ومستحضرات تجميل مستوردة ومهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. للمزيد اضغط هنا
مصرع خفيرين وإصابة ضابطين في انقلاب سيارة شرطة بكفر الشيخ
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن طريق كفر الشيخ - المحلة الكبرى، شهد اليوم، حادثًا مأساويًا، بعد أن انقلبت سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة كفر الشيخ على جانب الطريق، ما أدى إلى مصرع خفيرين وإصابة ضابطي شرطة واثنين من الأفراد.. للمزيد اضغط هنا
طلبوا 3 ملايين جنيه فدية .. حبس المتهمين بخطف طفل بمنشأة ناصر .. فيديو
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه أمرت نيابة منشأة ناصر، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بخطف طفل ومساومة أهله تليفونيا لدفع فدية ٣ ملايين جنيه لإطلاق سراحه.. للمزيد اضغط هنا
بسبب خلافات مالية.. ضبط 2 من المتهمين باختطاف سائق بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من مرتكبى واقعة خطف سائق نقل بالشرقية والتعدى عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
هددوه بخنجر.. الأمن يضبط سارقي تاكسي بالإكراه في السويس
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من (سائق- مقيم بفيصل) بقيام (شخصين وفتاة) باستيقافه حال سيره بالسيارة الأجرة (تاكسى) التى يعمل عليها بمنطقة الصباح فيصل وإيهامه بتوصيلهم إلى منطقة الألبان بالأربعين، وقاموا بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن (خنجر) والاستيلاء على السيارة وفروا هاربين.. للمزيد اضغط هنا
بعد ساعات من ولادته.. أهالي أجا بالدقهلية يعثرون على جثة طفل حديث الولادة بالمقابر
كذلك بـ اخبار الحوادث أنه عثر أحد أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، على طفل حديث الولادة ملقى داخل مقابر المدينة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب العثور عليه، وتم نقله لمشرحة المستشفى الدولى.. للمزيد اضغط هنا
لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا بمدينة دكرنس بالدقهلية
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه أقدم شاب بمدينة دكرنس على الانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب منذ فترة.. للمزيد اضغط هنا
مفاجأة في سرقة مدرسة حدائق الأهرام.. العصابة تعترف: نفذنا عدة جرائم مع بداية كل عام دراسي
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه فجر المتهمون بسرقة خزينة مدرسة بحدائق الأهرام مفاجأة خلال مناقشاتهم بأن تلك الواقعة ليست جريمتهم الأولى حيث اعتادوا تنفيذ جرائم مماثلة مع بداية كل عام دراسي جديد.. للمزيد اضغط هنا
أمن القاهرة يكشف عن سائق شركة توصيل كبرى سرق مجوهرات سائحة عربية.. صور
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه نجح ضباط مباحث القاهرة فى الكشف عن واقعة سرقة مجوهرات ومتعلقات سائحة عربية، حيث استغل سائق تابع لشركة توصيل شهيرة انشغالها بإنهاء إجراءات خروجها من الفندق واستولى على المسروقات، لكن تم ضبطه، وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة بإحاله المتهم إلى النيابة للتحقيق.. للمزيد اضغط هنا
مجلس الدولة: العاملون بـ قناة السويس يخضعون للوائح والأنظمة الداخلية بالهيئة
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة وفقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، ويخضع العاملون بها لُنظم التوظف واللوائح الخاصة بها الصادرة من مجلس إدارتها المنوط به دون غيره تحديدها ، دون تلك المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. للمزيد اضغط هنا
خان الأمانة.. عامل يستعين بآخرين لخطف نجل صاحب محل عمله
استعان عامل بـ 2 من أصدقائه لخطف نجل صاحب المحل الذي يعمل فيه لعلمه بثرائه وطلب 3 ملايين جنيه فدية لإعادته، وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط الجناة وإعادة الطفل سالما لأسرته، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهمين الى النيابة للتحقيق، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
أيمن خرج لجمع القمامة وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدى أموته
وفي اخبار الحوادث أنه لم يتوقع أيمن أن القدر سطر له النهاية على يد أحد أصدقائه خلال عمله فى جمع القمامة .. كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة صباحا والهدوء يسود شارع المصطفى بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة استيقظ الأهالي على أصوات مشاجرة بين عاملين لجمع القمامة ليسقط خلالها ايمن جثة هامدة غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة فى الشوارع.. للمزيد اضغط هنا
إخلاء سبيل شقيق وزير المالية الأسبق في قضية تهريب الآثار لإيطاليا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قرارًا بإخلاء سبيل رؤوف بطرس غالى، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، فى قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، فى القضية 36 لسنة 2018.. للمزيد اضغط هنا
روج لها على فيس بوك.. ضبط شاب أعلن عن بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر
في اخبار الحوادث أنه تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بترويج أدوية ومستحضرات تجميل مستوردة ومهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. للمزيد اضغط هنا
مصرع خفيرين وإصابة ضابطين في انقلاب سيارة شرطة بكفر الشيخ
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن طريق كفر الشيخ - المحلة الكبرى، شهد اليوم، حادثًا مأساويًا، بعد أن انقلبت سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة كفر الشيخ على جانب الطريق، ما أدى إلى مصرع خفيرين وإصابة ضابطي شرطة واثنين من الأفراد.. للمزيد اضغط هنا
طلبوا 3 ملايين جنيه فدية .. حبس المتهمين بخطف طفل بمنشأة ناصر .. فيديو
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه أمرت نيابة منشأة ناصر، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بخطف طفل ومساومة أهله تليفونيا لدفع فدية ٣ ملايين جنيه لإطلاق سراحه.. للمزيد اضغط هنا
بسبب خلافات مالية.. ضبط 2 من المتهمين باختطاف سائق بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من مرتكبى واقعة خطف سائق نقل بالشرقية والتعدى عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
هددوه بخنجر.. الأمن يضبط سارقي تاكسي بالإكراه في السويس
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من (سائق- مقيم بفيصل) بقيام (شخصين وفتاة) باستيقافه حال سيره بالسيارة الأجرة (تاكسى) التى يعمل عليها بمنطقة الصباح فيصل وإيهامه بتوصيلهم إلى منطقة الألبان بالأربعين، وقاموا بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن (خنجر) والاستيلاء على السيارة وفروا هاربين.. للمزيد اضغط هنا
بعد ساعات من ولادته.. أهالي أجا بالدقهلية يعثرون على جثة طفل حديث الولادة بالمقابر
كذلك بـ اخبار الحوادث أنه عثر أحد أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، على طفل حديث الولادة ملقى داخل مقابر المدينة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب العثور عليه، وتم نقله لمشرحة المستشفى الدولى.. للمزيد اضغط هنا
لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا بمدينة دكرنس بالدقهلية
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه أقدم شاب بمدينة دكرنس على الانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب منذ فترة.. للمزيد اضغط هنا
مفاجأة في سرقة مدرسة حدائق الأهرام.. العصابة تعترف: نفذنا عدة جرائم مع بداية كل عام دراسي
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه فجر المتهمون بسرقة خزينة مدرسة بحدائق الأهرام مفاجأة خلال مناقشاتهم بأن تلك الواقعة ليست جريمتهم الأولى حيث اعتادوا تنفيذ جرائم مماثلة مع بداية كل عام دراسي جديد.. للمزيد اضغط هنا
أمن القاهرة يكشف عن سائق شركة توصيل كبرى سرق مجوهرات سائحة عربية.. صور
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه نجح ضباط مباحث القاهرة فى الكشف عن واقعة سرقة مجوهرات ومتعلقات سائحة عربية، حيث استغل سائق تابع لشركة توصيل شهيرة انشغالها بإنهاء إجراءات خروجها من الفندق واستولى على المسروقات، لكن تم ضبطه، وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة بإحاله المتهم إلى النيابة للتحقيق.. للمزيد اضغط هنا
مجلس الدولة: العاملون بـ قناة السويس يخضعون للوائح والأنظمة الداخلية بالهيئة
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة وفقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، ويخضع العاملون بها لُنظم التوظف واللوائح الخاصة بها الصادرة من مجلس إدارتها المنوط به دون غيره تحديدها ، دون تلك المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.. للمزيد اضغط هنا
خان الأمانة.. عامل يستعين بآخرين لخطف نجل صاحب محل عمله
استعان عامل بـ 2 من أصدقائه لخطف نجل صاحب المحل الذي يعمل فيه لعلمه بثرائه وطلب 3 ملايين جنيه فدية لإعادته، وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط الجناة وإعادة الطفل سالما لأسرته، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهمين الى النيابة للتحقيق، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
أيمن خرج لجمع القمامة وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدى أموته
وفي اخبار الحوادث أنه لم يتوقع أيمن أن القدر سطر له النهاية على يد أحد أصدقائه خلال عمله فى جمع القمامة .. كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة صباحا والهدوء يسود شارع المصطفى بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة استيقظ الأهالي على أصوات مشاجرة بين عاملين لجمع القمامة ليسقط خلالها ايمن جثة هامدة غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة فى الشوارع.. للمزيد اضغط هنا
إخلاء سبيل شقيق وزير المالية الأسبق في قضية تهريب الآثار لإيطاليا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قرارًا بإخلاء سبيل رؤوف بطرس غالى، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، فى قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، فى القضية 36 لسنة 2018.. للمزيد اضغط هنا