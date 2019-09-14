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أحمد موسى: عودة الإخوان إلى مصر تعني تصفية كل معارض لهم في الشارع.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:47 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن سوريا تحتاج إلى حوالي 300 مليار دولار كي يتم إعادة إعمارها مرة أخرى وتعود إلى سابق عهدها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجيش المصري هو من حمي مصر من مصير سوريا الحالي وتصدت إلى خطط التنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عودة الإخوان مرة أخرى إلى مصر يعني تصفية كل معارض لهم من المصريين في الشارع ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هل نسينا فترة الفوضى وتفتيشنا في الشوارع من بلطجية بيسرقونا في شوارع القاهرة، هل نسينا جماعة الإخوان التي سعت إلى تخريب مصر وإسقاط مؤسساتها".

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