شاهد.. أحدث ظهور لـ وليد فواز من داخل الجيم

نشر الفنان وليد فواز، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".



ظهر وليد فواز داخل الجيم مرتديا تيشيرت أصفر وشورت أزرق، حيث عادة ما يحرص وليد فواز على مشاركة جمهوره بصور أثناء تواجده بالجيم.



وعلق وليد فواز على الصورة قائلًا "تمرينتكوا تسخين لينا" لاقت إعجاب متابعيه.



يذكر أن آخر أعمال الفنان وليد فواز مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف إياد إبراهيم وشريف يسرى، وإخراج وائل إحسان وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.





بطولة كل من على ربيع وطارق عبد العزيز وصابرين وصلاح عبد الله ومايان السيد وكريم عفيفي ووليد فواز وسهر الصايغ وإبرام سمير وأحمد سلطان وولاء الشريف وخالد كمال وحامد الشراب وخالد عليش ومحمد محمود.