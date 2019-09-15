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رياضة

وادى يحرز هدف المصرى الأول فى شباك ماليندى بالكونفيدرالية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:51 م
محمود وادى
محمود وادى
عمرو الحلوانى
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى على حساب ماليندى التنزانى بهدف دون رد فى المباراة المقامة بينهما الآن خارج الديار فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء هدف المصرى الأول حتى الآن عن طريق محمود وادى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة.


وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد مسعود.

خط الدفاع : كريم العراقى وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمرو كمال عبدالواحد .

خط الوسط : فريد شوقى وإيزي إميكا وسعيدو سمبورى .

خط الهجوم : حسن على وإسلام عطية ومحمود وادى .

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