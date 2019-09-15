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أخبار العالم

اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الأمريكي لبحث الهجوم على السعودية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:51 م
هجوم أرامكو
هجوم أرامكو
أحمد قاسم
أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن مجلس الأمن القومي الأمريكي عقد منذ لحظات اجتماعًا طارئًا بحضور وزير الدفاع، مارك إسبر، لبحث الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، أن السعودية قادرة على مواجهة الهجمات الإرهابية التي استهدف منشأتين للنفط تابعتين لشركة "أرامكو" بالمملكة.

وقال الأمير بن سلمان خلال اتصال هاتفي أجراه معه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد "السعودية قادرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".

من جانبه أكد الشيخ بن زايد أن دولة الإمارات تقف دائمًا مع السعودية وما يمس أمنها.

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