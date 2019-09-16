استديو خاص بالتواصل مع المصريين بالخارج للبدء في مبادرة اسأل واقترح لايف

افتتحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستوديو الخاص بالتواصل مع المصريين بالخارج مباشرة "لايف" في إطار مبادرة "اسأل واقترح لايف"، من خلال فيديو كونفرانس مع عدد من أبنائنا المصريين بالخارج، ذلك بالتعاون مع إسلام الغزولي مستشار وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للدعم الفني والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة إي إيه جي للنشر.



ويأتي ذلك استكمالا للمبادرة التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت عنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".



وقالت وزيرة الهجرة إننا نهدف لخلق مزيد من قنوات التواصل المستحدثة التي تقربنا أكثر من كافة المصريين في مختلف دول العالم، ولذلك جاء التفكير في إطلاق نسخة جديدة من مبادرة "اسأل واقترح" نعتمد فيها على فتح حوار مباشر مع المصريين بالخارج عبر تطبيق "سكايب".



وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة دائما ما تسعى لابتكار العديد من الوسائل للتواصل مع المصريين بالخارج، لافتة إلى أن مبادرة "اسأل واقترح لايف" هي نهج جديد يهدف لخلق مزيد من التواصل المباشر مع المواطنين المصريين في كل أنحاء العالم، للرد مباشرة على استفسارات وشكاوى وأطروحات المصريين، وحل مشكلاتهم والاستفادة من مقترحاتهم.



وأوضحت وزيرة الهجرة أنه عقب افتتاح الاستوديو الخاص بالمبادرة تم التواصل مع عدد من أبنائنا المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لأنها تضم الجالية المصرية الأكبر مقارنة بباقي الدول.



يذكر أن شركة مجموعة اي إيه جي للنشر، شركة متخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي والإنتاج وتقديم الخدمات الإعلامية الرقمية والدعم التقني والحلول الذكية والتسويق الإلكتروني والنشر والتوزيع.