كل سنة وانت طيب يا ابو خديجة.. اوس اوس يهنئ محمد عادل إمام بهذه الطريقة

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير ب اوس اوس صديقه الفنان محمد عادل إمام بعيد ميلاده ال 35 عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر اوس اوس صورة له مع الفنان محمد عادل إمام من مسلسل هوجان وعلق عليها قائلا: " كل سنة وانت طيب ياابوخديجة وسنة سعيدة عليك ياحبيبي وعلي اسرتك ودايما مكسر الدنيا هوجان واحد بس".



وحظيت الصورة بردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام، وعلق بعض متابعيه، قائلا: "كل سنة وهو طيب" و "اجمل اوس اوس في الدنيا".



يذكر أن محمد عادل إمام يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلمه الجديد "لص بغداد" والذي يشارك في بطولته ياسمين رئيس وثمينة خليل وفتحي عبد الوهاب.