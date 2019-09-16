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فن

أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه بهذه الطريقة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:01 م
احمد فهمي
احمد فهمي
مصطفى كرم
أحرج الفنان أحمد فهمي أحد متابعيه بطريقة ساخرة بعد تعليقه على صورة نشرها أحمد فهمي بعد فرحة من هنا الزاهد.

وجاء تعليق أحد المتابعين على صورة أحمد فهمي وهنا الزاهد قائلا "انا مش فاهم حاجة هو دا عيد جوازكم ولا مكنتوش لسة متجوزين".

ليرد الفنان أحمد فهمي علية قائلا "كمل نوم أنت".

وكان الفنان أحمد فهمي شارك جمهوره بصورة من دخوله حفل الزفاف مع زوجته الفنانة هنا الزاهد.

واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما الأسبوع الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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