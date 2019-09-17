الحضارة المصرية القديمة فى معرض بالهناجر

يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فنى لجماعة القاهرة للفنون التشكيلية، الذى يقام فى الفترة من ١٦ حتى ٢١ سبتمير الجارى، فى قاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.





ويتميز المعرض بالاستخدام المتنوع للخامات المختلفة سواء صناعة الحلى أو اللوحات الزيتية، وقد لفتت مجموعة الحلى المعروضة، أنظار السادة الحضور، التى تعكس البيئات المصرية المختلفة سواء صحراوية من البدو أو الساحلية، التى استخدمت فيها خامات وأحجار من الطبيعة مثل العقيق واللؤلؤ، وأيضا المعادن مثل النحاس المطلى بقشرة من الذهب أو الفضة، كما يغلب على لوحات المعرض أعمال مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة.



