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ثقافة

الحضارة المصرية القديمة فى معرض بالهناجر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:54 ص
صدى البلد
طارق موسى
يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فنى لجماعة القاهرة للفنون التشكيلية، الذى يقام فى الفترة من ١٦ حتى ٢١ سبتمير الجارى، فى قاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز. 

ويتميز المعرض بالاستخدام المتنوع للخامات المختلفة سواء صناعة الحلى أو اللوحات الزيتية، وقد لفتت مجموعة الحلى المعروضة، أنظار السادة الحضور، التى تعكس البيئات المصرية المختلفة سواء صحراوية من البدو أو الساحلية، التى استخدمت فيها خامات وأحجار من الطبيعة مثل العقيق واللؤلؤ، وأيضا المعادن مثل النحاس المطلى بقشرة من الذهب أو الفضة، كما يغلب على لوحات المعرض أعمال مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن جامعة القاهرة للفنون التشكيلية، قد تكونت منذ أربعين عاما، من فنانين وفنانات جمع بينهم الفن التشكيلي للتعبير عن القاهرة فى البداية، ومن ثم المجتمع والحياة فى مصر من بيئات مختلفة أثرت فيهم، وعبروا عنها فى لوحات فنية بأدواتهم الخاصة وخاماتهم المختلفة، وهم ينتمون إلى مدارس فنية مختلفة سواء فن تجريدى غير مباشر أو كلاسيكى بحت أو التعبيرية المطلقة.

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