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منوعات

فرصة جديدة للحياة.. مادة مذهلة تعالج أمراض القلب بشكل نهائي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:18 ص
رجل نشيط
رجل نشيط
أ ش أ
أجرت شركة "فينتريكس"(Ventrix)، إحدى الشركات المنفصلة التابعة لجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، بنجاح تجربة سريرية في المرحلة الأولى، من التجارب التي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على عقار هيدرو- جيل القابل للحقن بهدف إصلاح التلف واستعادة وظيفة القلب لدى المرضى بالقصور الذين عانوا من قبل بنوبة قلبية.

تعد التجربة هي الأولى من نوعها لاختبار "هيدرو – جيل" المصممة لإصلاح أنسجة القلب، كما تعد أول من يقوم باختبار هيدرو - جيل مصنوع من هياكل طبيعية لأنسجة عضلة القلب، والمعروفة أيضًا باسم المصفوفة خارج الخلية، أو ECM.

وأظهرت التجربة أن الهيدرو - جيل، يمكن حقنه بأمان عن طريق القسطرة في المرضى الذين عانوا من نوبة قلبية في الشهرين إلى الـ36 شهرًا الماضية.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك ما يقدر بنحو 785000 حالة نوبة قلبية جديدة في الولايات المتحدة كل عام، مع عدم وجود علاج ثابت لإصلاح الأضرار الناجمة عن أنسجة القلب، وبعد حدوث النوبة القلبية، تتطور الأنسجة إلى ندبات، مما يقلل من وظائف العضلات ويؤدي إلى فشل القلب.

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