بأقل من 150 ألف جنيه.. اشتري سيارة 2019 أو 2020.. تفاصيل

يحرص الكثير من المهتمين باخبار السيارات خاصة الجديدة موديل العام على متابعة اخبارها وأسواقها واسعار السيارات وموديلاتها، ونعرض لك عزيزي القارئ اسعار السيارات موديلات 2019 و2020 أقل من 150 ألف جنيه:
اسعار السيارات 2020
1-
اسعار السيارات 2020
1-
لادا جرانتا 2020
مانيوال/ A/C
1600
143,000 جنيه
مانيوال/ A/C
1600
143,000 جنيه
2-
كينبو ربع نقل 2017
مانيوال
1400
120,000 جنيه
3-
كينبو مينى فان 2017
مانيوال
1400
125,000 جنيه
4-
زوتىZ100 2020
مانيوال/ Elegent
1000
131,500 جنيه
5-
سوزوكى التو 2019
مانيوال/ A/C New
800
133,900 جنيه
6-
سوزوكى بيك اب 2019
مانيوال
1000
135,000 جنيه
7-
فيكتورىV1 2019
مانيوال
1200
137,000 جنيه
8-
سوزوكى فان 2019
مانيوال
1000
140,000 جنيه
9-
فيكتورىV1 2019
مانيوال / فل اوبشن
1200
140,000 جنيه
10-
فيكتورىV1 2019
مانيوال / هاى لاين
1200
141,000 جنيه
مانيوال
1400
120,000 جنيه
3-
كينبو مينى فان 2017
مانيوال
1400
125,000 جنيه
4-
زوتىZ100 2020
مانيوال/ Elegent
1000
131,500 جنيه
5-
سوزوكى التو 2019
مانيوال/ A/C New
800
133,900 جنيه
6-
سوزوكى بيك اب 2019
مانيوال
1000
135,000 جنيه
7-
فيكتورىV1 2019
مانيوال
1200
137,000 جنيه
8-
سوزوكى فان 2019
مانيوال
1000
140,000 جنيه
9-
فيكتورىV1 2019
مانيوال / فل اوبشن
1200
140,000 جنيه
10-
فيكتورىV1 2019
مانيوال / هاى لاين
1200
141,000 جنيه