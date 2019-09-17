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رياضة

تعادل مثير بين إنتر وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا..فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:55 م
إنتر وسلافيا براغ
إنتر وسلافيا براغ
إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي إنترميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في أول مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

سيطر إنترميلان على أحداث الشوط الأول، وسدد لاعبوه 7 كرات طيلة الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، منها كرة وحيدة فقط على مرمى سلافيا براغ، كما استحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة 52%، مقابل 48 % للاعبي سلافيا براغ، لكن دون أن تهتز شباك سلافيا، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، تراجع لاعبو إنترميلان ، ليستغل ذلك لاعبو سلافيا ، وفي الدقيقة 63 ، تمكن النيجيري بيتر أولاينكو من تسجيل هدف التقدم لسلافيا ، وذلك بعد متابعة رائعة لتسديدة من زميله .

وفي الدقيقة 92 ، تمكن البديل باريلا من تسجيل هدف التعادل ، وذلك بعد متابعة للضربة الحرة المباشرة التي سددها زميله سينسي في العارضة ، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقان نقاط المباراة

وبتلك النتيجة ، حصد فريقي إنترميلان وسلافيا على أول نقطة لهما في مشوارهما في دوري الأبطال ، وضعتهما في صدارة المجموعة السادسة مؤقتًا.

وتضم المجموعة السادسة أيضًا فريقي برشلونة الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، اللذين يلعبان مساء اليوم على استاد سيجنال أدونا بارك.

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