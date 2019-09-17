تعادل مثير بين إنتر وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا..فيديو

انتهت مباراة فريقي إنترميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في أول مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.
سيطر إنترميلان على أحداث الشوط الأول، وسدد لاعبوه 7 كرات طيلة الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، منها كرة وحيدة فقط على مرمى سلافيا براغ، كما استحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة 52%، مقابل 48 % للاعبي سلافيا براغ، لكن دون أن تهتز شباك سلافيا، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني ، تراجع لاعبو إنترميلان ، ليستغل ذلك لاعبو سلافيا ، وفي الدقيقة 63 ، تمكن النيجيري بيتر أولاينكو من تسجيل هدف التقدم لسلافيا ، وذلك بعد متابعة رائعة لتسديدة من زميله .
وفي الدقيقة 92 ، تمكن البديل باريلا من تسجيل هدف التعادل ، وذلك بعد متابعة للضربة الحرة المباشرة التي سددها زميله سينسي في العارضة ، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقان نقاط المباراة
وبتلك النتيجة ، حصد فريقي إنترميلان وسلافيا على أول نقطة لهما في مشوارهما في دوري الأبطال ، وضعتهما في صدارة المجموعة السادسة مؤقتًا.
وتضم المجموعة السادسة أيضًا فريقي برشلونة الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، اللذين يلعبان مساء اليوم على استاد سيجنال أدونا بارك.
سيطر إنترميلان على أحداث الشوط الأول، وسدد لاعبوه 7 كرات طيلة الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، منها كرة وحيدة فقط على مرمى سلافيا براغ، كما استحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة 52%، مقابل 48 % للاعبي سلافيا براغ، لكن دون أن تهتز شباك سلافيا، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني ، تراجع لاعبو إنترميلان ، ليستغل ذلك لاعبو سلافيا ، وفي الدقيقة 63 ، تمكن النيجيري بيتر أولاينكو من تسجيل هدف التقدم لسلافيا ، وذلك بعد متابعة رائعة لتسديدة من زميله .
وفي الدقيقة 92 ، تمكن البديل باريلا من تسجيل هدف التعادل ، وذلك بعد متابعة للضربة الحرة المباشرة التي سددها زميله سينسي في العارضة ، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقان نقاط المباراة
وبتلك النتيجة ، حصد فريقي إنترميلان وسلافيا على أول نقطة لهما في مشوارهما في دوري الأبطال ، وضعتهما في صدارة المجموعة السادسة مؤقتًا.
وتضم المجموعة السادسة أيضًا فريقي برشلونة الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، اللذين يلعبان مساء اليوم على استاد سيجنال أدونا بارك.