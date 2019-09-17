تعادل مثير بين إنتر وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا..فيديو

انتهت مباراة فريقي إنترميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في أول مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.



سيطر إنترميلان على أحداث الشوط الأول، وسدد لاعبوه 7 كرات طيلة الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، منها كرة وحيدة فقط على مرمى سلافيا براغ، كما استحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة 52%، مقابل 48 % للاعبي سلافيا براغ، لكن دون أن تهتز شباك سلافيا، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني ، تراجع لاعبو إنترميلان ، ليستغل ذلك لاعبو سلافيا ، وفي الدقيقة 63 ، تمكن النيجيري بيتر أولاينكو من تسجيل هدف التقدم لسلافيا ، وذلك بعد متابعة رائعة لتسديدة من زميله .



وفي الدقيقة 92 ، تمكن البديل باريلا من تسجيل هدف التعادل ، وذلك بعد متابعة للضربة الحرة المباشرة التي سددها زميله سينسي في العارضة ، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقان نقاط المباراة



وبتلك النتيجة ، حصد فريقي إنترميلان وسلافيا على أول نقطة لهما في مشوارهما في دوري الأبطال ، وضعتهما في صدارة المجموعة السادسة مؤقتًا.



وتضم المجموعة السادسة أيضًا فريقي برشلونة الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، اللذين يلعبان مساء اليوم على استاد سيجنال أدونا بارك.