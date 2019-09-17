بسبب الميراث.. شاب يهشم رأس شقيقه بـ شومة فى العياط

هشّم شاب رأس شقيقه في العياط، بعدما انهال عليه بالضرب بـ"شومة"؛ بسبب خلاف على الميراث، وتمكنت مباحث الجيزة، من ضبط المتهم.





تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل شاب بالعياط، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين أن الجثة لشاب يبلغ 30 عامًا، مصابًا بكسر بالجمجمة؛ نتيجة الضرب بآلة حادة.





وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأن خلاف حدث بينهما بسبب الميراث دفع المتهم إلى ضرب شقيقه علي رأسه بشومة؛ مسببًا جرحًا عميقًا به ثم انهال ضربًا عليه حتي سقط قتيلًا، وفر المتهم هاربًا.





تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما حول الميراث.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.