في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

أثارت الناشطة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني موجة جديدة من الجدل والغضب ضدها من جديد بمقطع فيديو ظهرت فيه تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.





وتعرضت السعودية هند القحطاني للهجوم لاسيما بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه تتحدث عن جمالها، وتهاجم المعلمات السعوديات.





وتحدثت القحطاني، التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أنها أجمل من المعلمات السعوديات وذلك عبر حسابها على سناب شات، وأنها أجمل من كل الفتيات التي تتباعها، وفق زعمها.





وكانت هند القحطاني قد أثارت الجدل والغضب ضدها من قبل بسبب فيديو فاضح ظهرت فيه مع ابنتها بملابس مكشوفة الظهر والصدر لكلتاهما وهما يرقصان بطريقة مثيرة.





ولعل المواقف التي وصفت بانها خروجا عن التقاليد والمثيرة لحفيظة المجتمع السعودي المحافظ والخليجي بصفة عامة، مثل مناصرة حقوق المثليين، وغيرها من الموضوعات الخارجة عن المألوف التي تتحدث فيها، دفعت السعوديين يعلنون التبرأ منها عبر موافع التواصل الاجتماعي ويطالبون بإسقاط الجنسية عنها.





واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قامت به هند القحطاني يعتبر إهانة للمعلمات السعوديات وهاجموها بسبب ما تنشره من فيديوهات بملابس مكشوفة على صفحتها على سناب شات.



