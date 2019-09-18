ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18-9-2019 في البنوك الحكومية والخاصة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
آية الجارحي
تراجعت أسعار الدولار في البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء" 18 - 9 - 2019، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى، وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 16.33 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 16.32 جنيه للشراء و16.42 جنيه، وسجل في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.31 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 16.31 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك عودة 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وسجل بنك كريدي أجريكول 16.29 جنيه للشراء و16.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 16.29 جنيه للشراء و16.39 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-7-2019

تراجع طفيف في 16 بنكا..سعر الدولار اليوم الاثنين 22-7-2019 فى مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 14 بنك اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

بعد انتشاره على السوشيال ميديا.. اختلاف بين الرواد حول هذا الكائن.. فيديو

رد حاسم من محمد بن سلمان على قصف إيران لمعامل أرامكو وتعطيل إنتاجها

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

صواريخ مرت فوق العراق والكويت.. التحقيقات تكشف كيف نفذت إيران هجوم أرامكو؟

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18- 9 - 2019 في مصر.. فيديو

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

شاهد.. اقتحام قناة الأهلي على الهواء .. اعرف التفاصيل

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

شاهد.. أشرف السعد يرفع صورة الرئيس السيسي في السماء

أول تعليق من كلوب على خسارة ليفربول أمام نابولي

محمد الكواليني يكشف عن حقيقة هجومه على تركي ال الشيخ.. فيديو

بعد تعرض بناته للتنمر.. متابعة جديدة لـ كريم فهمي: واضح إن بناتك أحلى من بنات نانسي عجرم

اخبار الرياضة ليلاً.. اقتحام قناة الأهلي.. أثقال مصر على صفيح ساخن

حدث ليلاً.. الكشف عن المتورط في هجمات أرامكو وهنا الزاهد تشعل انستجرام بصورة مع زوجها

ذبحها وسلم نفسه.. عامل المنوفية يتخلص من زوجته بسكين المطبخ ويؤكد: ما كانش قصدى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف عن أناقة ماجي بو غصن في عيد ميلادها