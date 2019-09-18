أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18-9-2019 في البنوك الحكومية والخاصة

تراجعت أسعار الدولار في البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء" 18 - 9 - 2019، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى، وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 16.33 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 16.32 جنيه للشراء و16.42 جنيه، وسجل في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.31 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة



وبلغ سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 16.31 جنيه للشراء و16.41 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك عودة 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وسجل بنك كريدي أجريكول 16.29 جنيه للشراء و16.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي



وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 16.29 جنيه للشراء و16.39 جنيه للبيع.

