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مرأة

حسيت إني في بيتي.. منة فضالي تتألق بالـ كاجوال في ضيافة صدى البلد..صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:06 م
صدى البلد
رنا عصمت -نورا نبيل-عدسة احمد بيسو
استضاف موقع صدى البلد الاخباري، الفنانة الشابة، منة فضالى- التي حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل قيد عائلى- في ندوة نظمها الموقع، تم خلالها تكريمها عن دورها بهذا العمل الدرامى الذي كان بمثابة نقلة فنية بمشوارها التمثيلي.

وعلقت الفنانة منة فضالى على الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصو والفيديوهات إنستجرام، قائلة: "شكرا الف شكر علي التكريم، شكرا صدي البلد، و طاقم الموقع، شكرا لتكريم دور كامله من مسلسل قيد عائلي، بجد استقبال جميل، و فعلا حسيت اني في بيتي ♥️♥️♥️♥️".

وتألقت الفنانة منة فضالى بإطلالة بسيطة ومميزة، مرتدية بنطلون جينز مقطع "بوى فريند" وتيشيرت اسود سادة، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة، واستغنت عن وضع الماكياج نهائيًا واكتفت بوضع الروج الخفيف، والنظارة السوداء التى ابرزت جمال عينيها.
حسيت إني في بيتي.. منة فضالي تتألق بالـ كاجوال في ضيافة صدى البلد..صور
حسيت إني في بيتي.. منة فضالي تتألق بالـ كاجوال في ضيافة صدى البلد..صور
حسيت إني في بيتي.. منة فضالي تتألق بالـ كاجوال في ضيافة صدى البلد..صور
حسيت إني في بيتي.. منة فضالي تتألق بالـ كاجوال في ضيافة صدى البلد..صور
حسيت إني في بيتي.. منة فضالي تتألق بالـ كاجوال في ضيافة صدى البلد..صور
حسيت إني في بيتي.. منة فضالي تتألق بالـ كاجوال في ضيافة صدى البلد..صور

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