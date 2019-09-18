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رياضة

دورى أبطال أوروبا.. توتنهام يتقدم على أولمبياكوس 2-1 في الشوط الأول

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:52 م
هاري كين
هاري كين
عمرو ابوبكر
تقدنم فريق توتنهام على منافسه اولمبياكوس اليوناني، 2-1 في الشوط الاول من المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد كارايساكي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دورى ابطال اوروبا.

سجل هاري كين الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ثم أضاف لوكاس مورا الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 43 من عمر المباراة استطاع اللاعب البرتغالي دانييل بودينسي تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لصالح اولمبياكوس لينتهي شوط المباراة الاول بنتيجة 2-1 لصالح توتنهام.

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