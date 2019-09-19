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فن

ظهور نادر لـ ليندسي لوهان في سن الطفولة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:44 م
ليندسي لوهان
ليندسي لوهان
سعيد فراج
نشرت المطربة العالمية ليندسي لوهان، صورة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها في مرحلة الطفولة، في ظهور نادر لها.

وأشارت ليندسي لوهان في تعليقها على الصورة، إلى حبها إلى الملابس التي ارتدتها في تلك الصورة، والتي تشبه ملابس البحارة، ليتفاعل معها جمهورها بالإعجاب والتعليقات فيما بعد.

يذكر أن اول البوم غنائي طرحته ليندسي لوهان هو Speak الذي طرح في 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا، ثم طرحت في 2005 ألبوما غنائيًا حمل اسم A Little More Personal "”Raw وآخر أعمالها الغنائية اغنية "Bossy" التي طرحتها في 2008.

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