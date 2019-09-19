لغة الجسد وأخذ قيلولة.. 6 أشياء رائعة تتعلمها من الحيوانات الأليفة



لكن الحال بين البشر ليس كما هو بين الكلاب، حيث يكشف معظمنا عن مشاعره من خلال الموقف وأنماط الكلام والاتصال بالعين ، وقد يكون الآخرين لا يجيدون عمومًا قراءة هذه الإشارات،لذلك سيكون من الجيد اذا أستطاع البشر التفاهم أكثر من خلال لغة الجسد.



التعلم الدائم من سمات البشر، ويمكن أن يكون مصدر التعلم مدرسة أو شخص، لكن ماذا لو كان من سيعلمنا هذه المرة هو حيواناتنا الأليفة ؟بالبداية سيكون الأمر غريبًا فمن المتعارف عليه أننا من نقوم بتعليمهم، لكن أثبتت عديد من الدراسات أن تلك الكائنات اللطيفة تقوم بالعديد من الأمور المذهلة التي سيكون من الجيد أن نتعلمها منها، فسنعرض أبرز تلك الأشياء كما أشار لها موقع " web MD"- الاهتمام :الكلاب ليست حيوانات وفية فقط بل عندما يكون للكلاب وظيفة للقيام بها فإنهم يعطونها اهتمامهم الكامل، واتضح أن الناس يجب أن تفعل الشيء نفسه.حيث وجد الباحثون أن الموظفين يضيعون الوقت عند القيام بمهام متعددة بنفس الوقت، كما أثبتت دراسات أخرى أن القيام بأكثر من مهمة بنفس الوقت يقلل التركيز والانتباه مما قد يتسبب في حدوث الكثير من الأخطاء.- أخذ قيلولة :كل الحيوانات الأليفة لا يمكنها استكمال اليوم دون أخذ قيلولة، وقد أثبتت دراسة شملت حوالي 24000 شخص إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة هم أقل عرضة لأمراض القلب بنسبة 37 ٪ من الأشخاص الذين لا يتناولون قيلولة من حين لآخر.- المشي :لا شك بأن للمشي فوائد عدة على صحة الإنسان كما هي على الحيوان، فهو أحد أكثر الطرق أمانًا وأسهلها لحرق السعرات الحرارية وتعزيز صحة القلب، كما يمكن أن يساعد المشي بشكل منتظم في محاربة الاكتئاب ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكر، لذلك سيكون من الجيد أن نتمشى يوميًا .- تكوين صداقات :تبرع الحيوانات الأليفة في تكوين صداقات رائعة سواء مع حيوانات مثلها أو مع البشر، وقد أثبتت بعض الدراسات أن 22% من الأشخاص الذين لديهم عدة صداقات على الأرجح يعيشون أكتر 10 سنوات من اللذين ليس لديهم صداقات.- حس الدعابة :يتفق معظم الناس أن للحيوانات الأليفة حس دعابة رائع يجعل منهم كائنات لطيفة نرغب في تربيتهم، فسيكون من الجيد لنا أيضًا أن نتحلى بروح الدعابة تلك عند معرفة أنه هناك دراسات أثبتت أن الأشخاص الذين يمتلكون حس الدعابة هم أقل عرضة للأزمات القلبية ومعظم أمراض القلب.- لغة الجسد :للكلاب قدرة ممتازة على قراءة نوايا بعضهم البعض من لغة الجسد، مما يجعلهم أكثر تفاهمًا وقربًا.