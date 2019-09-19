استعدادًا لافتتاح المهرجان.. روجينا تصل الجونة

وصلت الفنانة روجينا مساء اليوم الخميس إلى الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والذي يُقام حفل إفتتاحه اليوم.ونشرت روجينا صورة لها عبر حسابها على انستجرام لحظة وصولهما من الحافلة التي نقلتهما من المطار إلى مقر إقامتهما في الجونة.وعلقت روجينا على الصورة قائلة "هل أنت مستعد مهرجان بنوصل السينمائي" ولاقت الصورة اعجاب متابعيها.وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.