اتحاد الكرة يعتمد شروط مسابقة كأس مصر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر العديد من القرارات الهامة على الساحة الرياضية.



واعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها.



يذكر أن مجلس الجبلاية اعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى.



(مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر

الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية

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