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رياضة

اتحاد الكرة يعتمد شروط مسابقة كأس مصر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:21 م
كأس مصر
كأس مصر
يسرى غازى
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر العديد من القرارات الهامة على الساحة الرياضية.

واعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها.

يذكر أن مجلس الجبلاية اعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى.

(مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر
الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية
قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.
قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا
قسم الشئون المالية: حسام طه
قسم الشئون القانونية: صلاح البرى
المعد البدنى: سامى فاروق
العلاقات العامة: حسام الجوهرى

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