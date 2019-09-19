بـ فستان يزيد من وزنها.. ريا أبي راشد تصل احتفال مهرجان الجونة

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للإعلامية ريا أبي راشد ،بإطلالة انيقة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.



ظهرت الاعلامية ريا أبي راشد،بإطلالة انيقة مرتدية فستانا باللون الفضى مغطى بالألماس بالكامل، ولكنه كشف عن زيادة وزنها وهو ما لاحظه متابعوها وجمهورها.



يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

