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محافظات

حقيقة إقالة محافظ البحر الأحمر وسر عدم حضور اجتماع مجلس المحافظين

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:44 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
نفى مصدر بمحافظة البحر الأحمر ما تم تداوله من شائعات بخصوص إقالة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وأكد المصدر أن المحافظ مستمر في منصبه ولا توجد أي معلومات بهذا الصدد وأن كل ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ما هو ألا مجرد شائعات.

وكشف المصدر أن محافظ البحر الأحمر دخل صباح الأربعاء مستشفى الجلاء العسكرى بعد شعوره بآلام حادة فى القدم اليمنى وقد تم ارسال اعتذار لعدم حضوره جلسة مجلس المحافظين التى انعقدت أمس الخميس فى بورسعيد وقد تم نقله الى المركز الطبى العالمى حيث تبين إصابته بجلطة فى القدم.

وأوضح المصدر ان كل ما يتم تناوله عن صدور قرار بإقالته أو ما شابه ذلك عارى تماما من الصحة مؤكدا انه لا يوجد أى شيء رسمى او اى اشارات داخل الديوان العام خاصة بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من أئمة مساجد الغردقة قامت اليوم بالدعاء للواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر بالشفاء العاجل وتمنوا له موفور الصحة والعافية.

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