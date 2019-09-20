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برلمان

رياضة البرلمان توجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:14 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
ماجده بدوي - عبد الرحمن سرحان
ناشدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جماهير فريقي الأهلي والزمالك بضرورة الالتزام بالروح الرياضية وتقديم ألوان تشجيعية تتحلى بالسلوكيات الطيبة والأخلاق الحميدة، وتبتعد عن النيل من المنافس.

وأكدت اللجنة ، في بيان لها اليوم، أن الجماهير هي العامل الرئيسي الذي يضفي ويصنع المتعة ويلهب الحماس داخل الملاعب؛ بجانب أنها اللاعب رقم 1 في المنظومة، مشددًة على ضرورة الابتعاد عن دعوات التعصب التي يحاول البعض إطفاءها على المشهد والبعيدة كل البعد عن أسس ومبادئ وأهداف الرياضة التي تجمع ولا تفرق.

وأشار اللجنة إلى أن مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك هو الاختبار الأخير للجماهير في العودة رسميًا للملاعب، مطالبًا الجماهير بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف والاستمرار في إرسال رسائل ايجابية لجميع المعنيين، حيث إن ذلك يمنح اللجنة مزيدًا من الإصرار والمطالبة بكل قوة بسرعة إصدار القرار وتطبيقه بدء من الموسم المقبل.

كما طالبت لاعبوا الفريقين بتقديم مباراة رائعة ومتميزة تليق بتاريخ كرة القدم المصرية، وبسمعة أكبر ناديين في القارة الإفريقية، خصوصًا وأن الملايين من عشاق كرة القدم المحلية والإقليمية والدولية في انتظار هذه القمة الكروية.

وتقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة كأس السوبر المحلي بين فريقي الزمالك والأهلي، وسط حضور 10 آلاف مشجع.

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