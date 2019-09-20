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رياضة

سيكسر رقما تاريخيا.. ساديو ماني يهدد عرش محمد صلاح في ليفربول

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:52 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
محمد السعيد
يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، لمكافأة نجمة السنغالي ساديو ماني، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع الريدز، خلال الفترة الماضية.

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا، أن ليفربول يدرس تمديد عقد ساديو ماني ، لمدة 5 مواسم إضافية، مع منحه 220 ألف يورو كراتب اسبوعي.

وفي حال تقاضي ساديو ماني 220 ألف يورو أسبوعيا، سيكسر النجم السنغالي رقم محمد صلاح التاريخي كأعلي لاعب يتاقضي أجر أسبوعي في تاريخ ليفربول بـ 220 مليون يورو.

ويقدم ساديو ماني أداء رائعا مع ليفربول هذا الموسم، حيث قاد الريدز للفوز بلقب السوبر الأوروبي بتسجيله لهدفين، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 2- 2.

ويحتل ساديو ماني صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع زميله محمد صلاح.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثا

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