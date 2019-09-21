شاهد.. أحمد فتحى يحتفل ببطولة السوبر المصرى على حساب الزمالك

نشر أحمد فتحى لاعب النادى الاهلى عدة صورة له أثناء الاحتفال مع الفريق بالفوز بلقب السوبر المصرى ؛ عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق أحمد فتحى على الصور قائلا " هذا من فضل الله الله الحمدالله مبروك أعظم جمهور " .
وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الجوكر - الف مبروك - مبروك يابطل
وفاز النادى الاهلى على نادى الزمالك فى نهائى كأس مصر بنتيجة ٣ /٢ ليحصد النادى الاهلى ثانى بطولة محلية له هذا العام.
وعلق أحمد فتحى على الصور قائلا " هذا من فضل الله الله الحمدالله مبروك أعظم جمهور " .
وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الجوكر - الف مبروك - مبروك يابطل
وفاز النادى الاهلى على نادى الزمالك فى نهائى كأس مصر بنتيجة ٣ /٢ ليحصد النادى الاهلى ثانى بطولة محلية له هذا العام.