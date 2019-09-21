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رياضة

شاهد.. أحمد فتحى يحتفل ببطولة السوبر المصرى على حساب الزمالك

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:39 ص
احمد فتحى
احمد فتحى
القسم الميدانى
نشر أحمد فتحى لاعب النادى الاهلى عدة صورة له أثناء الاحتفال مع الفريق بالفوز بلقب السوبر المصرى ؛ عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق أحمد فتحى على الصور قائلا " هذا من فضل الله الله الحمدالله مبروك أعظم جمهور " .

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الجوكر - الف مبروك - مبروك يابطل

وفاز النادى الاهلى على نادى الزمالك فى نهائى كأس مصر بنتيجة ٣ /٢ ليحصد النادى الاهلى ثانى بطولة محلية له هذا العام.

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