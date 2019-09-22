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كارت الفلاح الذكي والصوب الزراعية وإيقاف ضريبة الأطيان على الأراضي واستصلاح مليون ونصف فدان.. أبرز إنجازات الرئيس السيسي في مجال الزراعة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
شيماء مجدي
إنجازات الرئيس السيسي في الزراعة:
افتتح عددا من المشروعات القومية التى تشمل 1300 صوبة زراعية تقام على مساحة 10 آلاف فدان
تدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان
إيقاف قرار العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات
مبادرة القرية المنتجة لتوفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة

أعاد الرئيس السيسي للدولة مكانتها في غضون سنوات قليلة وبسط الأمن والاستقرار مكان الخوف والفوضى بالتوازي مع ثورة لتصحيح الأوضاع وبناء البنية الأساسية لكل قطاعات الدولة بعد أن كانت علي شفا الهلاك خاصة مجال الزراعة.

يرصد التقرير الآتي أبرز الإصلاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الزراعة منذ توليه الرئاسة .

افتتح عددا من المشروعات القومية التى تشمل 1300 صوبة زراعية تقام على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى للزراعات المحمية بقطاع محمد نجيب، والذى تتولى تنفيذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارة التنمية الزراعية بتدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.

أوقف الرئيس السيسي قرار العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي

واتخذ السيسي خطوات جادة في تطبيق منظومة التأمين الصحي، كما خصص معاش تأميني شهري ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ مالكي ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ في ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ العبء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ ﻭﻃﻤﺄﻧﺘﻬﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

رصف السيسي أكثر من 4000 كيلو متر طرق مما دعم استصلاح الأراضي الصحراوية البعيدة .

أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يجرى حاليًا العمل على قدم وساق لتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعيين إلكترونيا على كارت ذكي، للانتهاء من هذا المشروع العملاق بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية والاتصالات، لبدء تطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

انتهت وزارة الزراعة من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلًا لما نص عليه الدستور الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها.

وجه الرئيس السيسي بإنشاء لمزارع السمكية والتي تنتج حوالي 70% من قيمة الإنتاج السمكي المحلى في مصر ، وتتنوع نظم الأستزراع السمكي طبقا للعديد من العوامل المختلفة إلا أن السائد في مصر الآن هما نظامي الإستزراع الشبه مكثف والمكثف .

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